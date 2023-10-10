巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日發動襲擊，殺害數以百計的以色列人並挾持人質到加薩走廊，以色列總理尼坦雅胡今天說，以國軍隊正以「前所未見」的軍力攻擊哈瑪斯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表演說，「敵人想要戰爭，這就是他們會得到的」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，尼坦雅胡表示，以色列反擊空襲哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）「只是開端而已」。

他還提到，「一些巴勒斯坦槍手仍在以色列境內」。

路透社報導，以色列軍方已經史無前例召集30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖，這代表以色列可能計劃在當地發動地面攻擊以擊敗哈瑪斯。

巴勒斯坦衛生當局發言人表示，以色列對加薩走廊的軍事行動，至今已造成近690人死亡，另有3700人受傷。

以色列駐美大使館發言人告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），哈瑪斯向以色列發動大規模襲擊，以國方面的死亡人數迄今已達到900人。（譯者：陳彥鈞）1121010