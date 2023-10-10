林依晨走出畫展後，拿著手機查看下個地點位置。（圖／本刊攝影組）

林依晨近來忙碌於拍攝與言承旭搭擋的新戲《同棲散策》，認真工作、照顧家庭之餘，林依晨也把握自己的Me Time，本刊日前直擊林依晨日常午後行程，逛逛畫展、家具店，享受片刻的悠閒。

步行一小段路，林依晨在路邊換穿平底鞋。（圖／本刊攝影組）

9月15日下午3點多，林依晨由助理陪同抵達參觀李⼼潔的個⼈畫展。4點多，走出畫展後，林依晨與友人擁抱寒暄道別，後來她不斷拿著手機看，邊查看手機還邊看著周圍環境，像是在找什麼地方似的，離開展場後，與助理邊拿手機邊走，半路上找了地方換穿舒服的平底鞋，方便走路。

換上平底鞋的林依晨走起路來健步如飛，並走了十幾分鐘的路。（圖／本刊攝影組）

4點23分，大概走了十來分鐘，來到一家採預約制的進口機能家具店，在店門口，林依晨又換上原先穿的白色跟靴，才進入店內參觀，看來女神私下也是頗注重整體的穿搭形象。5點多，逛完家具店後，林依晨搭乘自家的休旅車，趕在晚餐時間前回到家。

原來目的地是家具店，林依晨在店外又換上原先的白色跟靴，才入店參觀。（圖／本刊攝影組）

林依晨前年生下女兒小小林，復出後陸續拍攝了電影《車頂上的玄天上帝》、影集《不夠善良的我們》，目前則忙碌於她與經紀人周美豫製作的新戲《同棲散策》，對手一字排開從周渝民、阮經天、賀軍翔到言承旭全都是話題男神，林依晨的「男神收割機」稱號可不是說假的，他們搭出的CP感跟火花很令人期待。