李霈瑜（大霈）影視歌三棲，曾以《水下三十米》、《原來是匠紫》兩度拿下金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，本屆則以《換個爸媽過幾天》再度闖進金鐘，首度角逐「兒童少年節目主持人獎」，主持之餘她除了拍戲，也與所屬樂團瘦瘦英雄(So-So Heroes)、小提琴家盧思蒨進行聯合巡演。時報周刊CTWANT日前深夜直擊，剛結束演出的她與經紀人、工作夥伴們吃宵夜聚會到凌晨2點，結束聚會後獨自搭車返家，至今已單身一年的她通勤、做家務都一手包辦，雖獨立但也希望她愛情能與事業都得意。

大霈與經紀人等友人聚會到凌晨，離開前和一名外國友人擁抱道別。（圖／本刊攝影組）

大霈與經紀人以及DJ QuestionMark、小提琴家盧思蒨4人在路邊又聊了45分鐘捨不得分開。（圖／本刊攝影組）

9月15日深夜近11點，結束演出活動後，大霈與經紀人和一名外國友人離開會場，她在門口與同團的吉他手Victor道別後，搭乘經紀人的車子前往台北市大安區一家居酒屋聚餐。直到次日近2點聚會結束，一行人走出居酒屋，外國友人與大霈擁抱後道別，接著與經紀人以及DJQuestionMark、小提琴家盧思蒨4人在路邊話題不斷，聊到2點45分，盧思蒨才和DJ QuestionMark同車先離開，而大霈則到經紀人車上拿了自己的物品後，獨自搭乘多元計程車返回住家。

大霈與大家道別之後，獨自搭乘多元計程車返回住處。（圖／本刊攝影組）

日前大霈邊騎車手上邊拿著咖啡，畫面驚險。（圖／本刊攝影組）

本刊觀察，單身一年的大霈工作超忙，私下通勤、家事也都自己來，早在8月24日下午2點半，本刊發現搭乘多元計程車回家後的大霈，放完東西後又獨自騎著新的電動機車出門，似乎是趕時間，大霈騎車的左手同時拿著一杯咖啡，畫面相當驚險，她一路上車速不快來到銀行辦事，接著在3點多前往自己的店面，傍晚時分前往一處商業大樓，直到6點半左右才又現身。

忙了一整天，你以為這樣就結束了嗎？不，大霈先是坐在路邊看了好一會兒手機，處理完事情後才騎車回家，晚間10點出頭，她換了一身輕鬆家居服、腳踩拖鞋再度外出，這次則是出門倒垃圾，她先提著幾袋垃圾出門，幾分鐘後又拿了一些紙箱出來回收，落實分類好習慣，即便這天沒有演藝工作，她也是有滿滿的事情要忙。

大霈坐在路邊用手機聯絡事情，一路忙到傍晚6點半左右。（圖／本刊攝影組）