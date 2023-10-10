慶祝生日的方式有很多種，有人喜愛低調，也有人期盼著豪華的生日派對。微博近日則瘋傳著1張照片，有2名小男童獨自坐在速食店內慶生，可看見壽星戴著生日帽對著蠟燭許願，雖然只是2份餐點加1點燭光，但他也露出滿足的笑容。照片一出，引發網友許多感觸，紛紛留言「眼眶濕了」。
據《香港01》報導，有民眾日前在速食店內拍下感動的一幕，從照片可見，2名身穿校服的小男童獨自坐在速食店內的角落慶生，生日餐則是汽水、漢堡、薯條等。
而他們也很著重於「儀式感」，還點起了蠟燭慶生，可看見壽星戴著生日帽雙手合十對著蠟燭許願，雖然只是2份餐點加1點燭光，但小男孩也露出滿足的笑容，在旁的朋友也露出淺淺的微笑。
此照片雖然平凡，但也令人動容，引發網友許多感觸，紛紛直呼「眼眶濕了」、「這次的經歷小朋友應該能記一輩子」、「生日在哪里慶祝和吃什麽從來都不是重點，有這麽一個特別準備生日帽和蠟燭的好兄弟，這個生日一定很開心」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。