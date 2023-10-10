國民黨主席朱立倫今早出席國民黨中央升旗典禮。（張薷攝）

2024大選在野如何整合備受期待，高雄市前市長韓國瑜昨在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，衷心盼望用小我凝聚大我「桶箍不是一個人，人人都是桶箍」。國民黨主席朱立倫今（10）日透露，他已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選，而今他與韓將見面討論輔選事務。

朱立倫今未出席凱道前的國慶大會，他在國民黨中央黨部升旗典禮前受訪表示，今為中華民國112年國慶日，藍營於數個縣市舉辦非常多場升旗典禮跟重要國際活動，他身為國民黨主席，理當跟這些藍營縣市以及所有群眾站在一起，共同慶賀國慶。

朱立倫指出，韓國瑜是國民黨非常重要的成員，他前一段時間就有邀請韓擔任國民黨副主席，也希望一起協助2024大選，也請韓多跟民眾黨總統參選人柯文哲等重要人士聯繫。

朱立倫透露，今他也會跟韓國瑜見面討論輔選事務，明日他也會請韓多多支持國民黨總統參選人侯友宜，讓大家團結在一起。對於韓國瑜是否答應接任副主席？朱立倫僅說，他會尊重韓的回答。

此外，針對柯文哲仍堅持要比民調，朱立倫說，他跟柯都有保持聯繫、溝通，最重要是大家能在共同理念下，讓台灣更好、兩岸和平，讓很多憲政改革能夠完成，然後一定要政黨輪替，讓藍白能夠合作，這個理念很重要、很確定，其他的都可以溝通。

朱立倫強調，國民黨派出黨秘書長跟侯競辦執行長，代表對民眾黨的尊重，他相信且希望民眾黨能夠派出最高層級，大家相互協調溝通，什麼議題都可以談，不管是共同理念，到民眾黨關心的民調議題，或是其他整合方式都可以談。