今（10）日即是雙十國慶，國慶大會從早上8點53分開始，由國防部特戰指揮部、國防部三軍儀隊、聯合樂隊等團體進行暖場。而總統蔡英文也將在10點多進行公開演說，這是她任內最後一次以總統身分在國慶大典進行談話，演說分成4大部分，分別為「不前進就倒退，不奮進就被決定命運」、「感謝臺灣人民，在艱難挑戰中落實改革」、「七年厚實國力，臺灣已是世界的臺灣」、「自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因臺灣而更好」。

總統蔡英文在10日早上發布國慶演說。（圖取自蔡英文臉書）