I have officially requested to be traded from the Charlotte Hornets. #GOATLIFE — Kai Jones (@242_jones) October 9, 2023

黃蜂前年首輪選來的長人凱瓊斯（Kai Jones）有麻煩了，聯盟熱身賽已經開打，他卻忽然在Ｘ平台貼文提出「賣我」。根據勞資協議規定，球員不可以公開做出轉隊要求，違規者將面臨最高15萬美元罰款與禁賽。罰款對凱瓊斯還不痛不癢，他畢竟是首輪球員，年薪300萬美元，主要是他的場外問題不斷。

其實黃蜂球團早就對凱瓊斯有意見了，他因為「私人理由」無限期缺陣季前訓練營，美媒報導這是球團對他的處罰。凱瓊斯9月時在IG直播，自稱不會被黃蜂賣掉，而且他的樣子不太對勁，看起來就是嗨翻了。凱瓊斯解釋自己只是醉酒而不是嗑藥，但足以讓球團下令修理他了。

藍頭髮的凱瓊斯自稱是「史上最佳球員」，受到球團處分之後，他也不想留在黃蜂了，他明年還有一季球團選項。留著凱瓊斯的用處也不大，黃蜂2021年首輪第19順位將他選來，被視為是體能型的靈活中鋒，但他無法進入球隊輪替陣容，上季出賽46場僅有3.4分、2.7籃板。

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