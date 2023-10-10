侯昌明和曾雅蘭是演藝圈中的模範夫妻，結婚多年依舊恩愛如昔，夫妻倆不時用社群平台分享逗趣日常生活。曾雅蘭透露半年前因自律神經失調影響身心，今年上半年還會出現類似更年期症狀，不時會心悸、半夜突然發熱流汗，但檢查後發現更年期其實還沒來，最後只好去求助婦產科醫生，沒想到如今症狀一掃而空。

曾雅蘭回憶半年前，除了自律神經失調，又出現一些其它症狀，「每天晚上睡覺約1～2小時就開始發熱流汗，約3分鐘就又好轉，但衣服全濕，整夜搞得我好累」此外，她的生理期也推遲兩個月，曾雅蘭猜測可能是更年期來了，但經檢查後發現並無異樣，「可能是初期，就順其自然吧～」

但是曾雅蘭實在是覺得太不舒服，便又去找另一位婦產科名醫，沒想到對症下藥之後非常有效，「我的症狀全消失！整個人好得不得了！」神奇的是，就連她先前暴躁、不耐煩的脾氣都消失，「這兩個月我的脾氣變得好得不得了～好到連我自己都嚇到！」更笑說反而是侯昌明變得比較容易不耐煩，讓她在想「要不要變回之前不耐煩的個性。」

曾雅蘭透露因為這個神奇的轉變，就連老公侯昌明都笑說終於找回真正的老婆，還放話下次陪她回診時要去向醫師磕頭道謝。她也藉自己的經驗呼籲女性不要輕忽更年期：「跟雅蘭有一樣症狀的女人們，不舒服千萬不要忍，也不是我們的錯！看對醫生，問題就解決了。」