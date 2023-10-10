韓國人氣女團BLACKPINK日前剛結束為期一年的世界巡迴演唱會《Born Pink》，而四人與YG娛樂合約也即將到期，續約問題引發外界高度關注；對此，韓國資深媒體人李鎮浩（音譯）在影片中表示：「BLACKPINK續約最大關鍵就是Lisa」。

李鎮浩日前在影片中揭露BLACKPINK續約內幕，他坦言，有許多經紀公司都希望能與BLACKPINK簽約，其中泰國更有公司提出500億韓元（約12億台幣）酬勞，邀請Lisa加入，但Lisa目前的身價已超過500億韓元，甚至高達1000億韓元（約23億台幣）。

然而，對於YG娛樂而言，很難對一位成員下注1到200億韓元的投資，「因此YG再和Lisa簽約是不太可能的」再加上自從Lisa登上瘋馬秀後，引起負評，這對於相當注重藝人形象的YG娛樂來說，雙方似乎不太可能再續約，且若Lisa和YG續約的話，即便她已在ig表明未來仍有出演瘋馬秀的意願「無論何時需要有人來填補空缺，都可以打電話給我」也很難再出演這樣性質的節目。

最後，李鎮浩也提到「YG目前比起個人續約，更希望她們簽下團體合約」這樣就能藉由她們偶爾維持團體活動來挽救公司股價，並持續以團體身分創造商機；不過對於各方傳聞，經紀公司至今保持官方回應「正在協商BLACKPINK續約，尚未最終確認」。