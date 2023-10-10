今年國慶主視覺看不到「中華民國」，反而出現「Taiwan National Day」，前總統馬英九怒轟民進黨政府刻意把「臺灣」變成國家名稱，將中華民國國慶日變成「臺灣國」國慶日，是不折不扣的「臺獨」路線。而總統蔡英文今（10）日的國慶演說，是否會提到「中華民國」4個字也成為各界關注目標，一項逾1.6萬人參與的網路投票顯示，多達72％民眾認為蔡不會提到中華民國。

YouTube頻道《中天電視》昨日發布最新網路投票，題目為「蔡英文執政的最後一次國慶日，製作物上『中華民國』變成『Taiwan National Day』，也是不演了『夠直白』！那大家來猜猜看，蔡英文的最後一次『國慶演說』，會不會提到『中華民國』四個字？」

針對上述問題，截至今日早上7點45分，已有超過1.6萬人參與。有17%民眾認為「一定會」、10%網友覺得「可能會」、選擇「不會」的高達72％。

對於這個民調，網友紛紛留言表示，「心中無國家，只有選舉的總統」、「她一定會說，謙卑謙卑再謙卑，再騙一次」、「有沒有中華民國不知道，但一定會講到民主這兩個字」、「她擺明了把馬總統氣跑」；不過也有人持不同意見，稱「為了騙票我覺得她會說」、「要選票的時後不得以才會說出中華民國」。