捷克女生慧蓮分享，她18歲開始自學中文，透過網路認識了一個在布拉格的台灣男生，見面幾次後兩人決定交往，後來對方邀請她到台灣旅遊，讓她深深愛上台灣，而她和男友說好要一起當牙醫，未來要一起開診所，但在男友回台考試期間，她驚覺自己對牙醫根本不感興趣，因此選擇放棄牙醫系和男友，事後她感到很罪惡，總覺得自己摧毀了男友的一切，但對方卻沒有恨她，最後兩人還成了好朋友。

捷克女生慧蓮在《不要鬧工作室》上分享，她從18歲開始自學中文，為了認識更多說中文的人，她下載了微信，沒過多久就有一個在布拉格念牙醫系的台灣男生加她，兩人在網路上聊了半年，剛好她要去布拉格試鏡就約對方出來吃飯，後來她們持續聊天見面，沒過多久就開始交往。

慧蓮表示，她與男友交往3個月後，男友就邀請她去台旅遊，她的爸媽聽到後很怕她被騙，一直想要勸阻，但她決定為愛勇敢，就這樣在2015年的夏天她首次來台，待了整整2個月後深深愛上台灣，而在這次旅行之後，她也搬到布拉格與男友同居；隔年夏天她又到台灣旅行2個月，因為她真的很想深入了解台灣文化。

慧蓮指出，她本來想念中文系，但男友卻說服她去念牙醫系，因為男友的夢想是兩人能一起開牙醫診所，為愛她選擇妥協，沒想到才念一半，男友就先回台灣考試，而她獨自在捷克念牙醫系的這段時間，讓她思考了很多問題，也讓她真正意識到自己對牙醫根本不感興趣，後來她與男友也不斷爭吵，最終決定放棄牙醫系和男友。

慧蓮坦言，她做出這個決定後很後悔，總覺得自己背叛了男友，也摧毀了男友的一切與夢想，可是男友並沒有恨她，兩人分手後也成為了很好的朋友，而她也決定追隨夢想，因此去年她來台灣學中文半年，今年她再度回來台灣進修。她也不知道自己為何這麼喜歡台灣，只覺得每次到台灣就很舒服，希望未來能永遠留在台灣。