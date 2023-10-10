2024總統大選，自稱「台灣阿南德」的前主播何啟聖在8月底曾斷言，國民黨終與民眾黨合作，且將以「柯正侯副」參選總統。何啟聖昨（9）日再度預言，「住房問題」將成下個致勝政見，提出有效政見者，民調支持度將瞬間提升。

「在剩下不到一百天的日子裡，各組候選人將會提出『住房問題』」。何啟聖昨在臉書提到，針對住房問題的解決方案，若可提出大膽、有效且具可操作性的政見，不僅能立即獲得20至40歲民眾的支持，還可讓高齡者間接獲益，民調支持度將瞬間提升。

何啟聖認為，最理想的是採「政府做莊」且保證回收的做法，就是向20至40歲的民眾提供「無息頭期貸款」，解決青年朋友購屋最大難題「籌措頭期款不易」。何啟聖建議政府先行瞭解各縣市青年分布情況，再購入室內20坪的房產，並以「頭期無息」的補助方案售予青年朋友，減輕青年購屋的負擔，每月繳付的租金即可成為每月繳付的貸款，又能取得房屋所有權，還可消化市場「餘屋」。

何啟聖直言，目前各組候選人，對於長者、就學青年都提出優惠措施，若在房價議題中，率先提出「政府補助無息購屋頭期款」的政策，對於選情絕對有正面助益，因此他斷言，住房政策將會是各組候選人下一個提出來爭取青年支持的方案。