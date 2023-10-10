基隆一名何姓牧師去年底因不滿陳姓鄰居反應他在樓梯間談話音量過大，竟爆氣怒譙對方「X你媽的B」、「神經病」、「X你娘」等語，陳男不堪受辱，自行蒐證報警提告。法官依犯公然侮辱罪，處罰金8000元，得易服勞役。

據判決書指出，何男與陳男為鄰居，去年11月25日晚間9時許，何男在住家2樓樓梯間談話，由於音量過大，何男出言制止，怎料何男竟當場爆氣，以「X你媽的B」、「神經病」、「X你娘」等語辱罵陳男，陳男自行蒐證後，報警處理。

何男到案後坦承犯行，法官認為何男所為足以貶損陳男之人格及社會評價，並有密錄器可佐證，犯行應堪認定。

法官審酌何男僅因鄰里細故，即以言詞辱罵鄰居陳男，顯未知尊重他人之名譽法益，應值非難；兼衡何男案發迄今未能與陳男達成和解，及其犯後態度、智識程度為高中畢業、現職牧師、家中有父親需扶養等一切情狀，依犯公然侮辱罪，處罰金8000元，得易服勞役。