網紅「黑男」拍攝《街頭邱比特》單元，在街頭幫單身男女隨機配對，因此打響名號走紅，他於日前宣布將開飲料店，並在網路上公開徵才，其中一項「員工福利」讓網友驚呼：「光這點就值得面試了」。

黑男表示將開設飲料店，雖然地點尚未確定，但已經開始大規模徵才，職缺以應徵儲備店長及幹部為主，薪資是36000～44000不等，採輪班制但能周休二日，工作內容包括：「飲品製作、幫客人點單、飲品介紹、產品備料、環境清潔、吧檯接待、負責門市營運管理、負責門市與客戶關係建立與維繫」，至於特殊福利是「單身的話會幫忙介紹」，吸引不少網友搶著應徵。

對此，網友紛紛回應：「光介紹這點就值得面試了」、「太棒了！ 台北市民有福了」、「為了特殊福利，我決定要放棄兩百萬年薪了」、「固定週休真的好優質，想去應徵」、「最後面那行字比前面那些重要」、「我覺得這薪水做手搖飲不錯了」、「特殊福利是最大好處」、「固休週末好優質喔」、「該換工作了，單身狗專屬的福利」、「特殊福利滿吸引人，黑男這邊的女生都是正到不行的妹，大推欸 」。

對於有人建議：「 幹部34～45K ，店長至少要50K起才夠用 ，除非他們休假在外有兼職，不然說真的在北部生活算勉強了 」，黑男則是搶先透露：「正式店長（加分紅）65K起」。