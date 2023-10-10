藍白如何整合牽動2024選情，國民黨由競辦執行長金溥聰、中央黨部秘書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，正式啟動藍白合作。國民黨總統參選人侯友宜今強調，所有議題都是開放的，做好充分溝通，唯有政黨合作才能終結貪污的民進黨，也能讓台灣能和平穩定、政黨輪替。

國民黨今上午在中央黨部舉辦升旗典禮，也是侯友宜首次出席黨中央升旗典禮，侯友宜表示，不管在哪裡，國慶日都會舉辦升旗典禮，他在新北市這麼多年來，都會用不同形式舉辦升旗典禮，包含健行、登高升旗等，任何活動對10月10日國慶，都用愛國心、升國旗、唱國歌來展現團隊愛國家的信心。

侯友宜痛批，這幾年民進黨執政過程中，逐漸把中華民國元素消滅，尤其今年主視覺Taiwan national day看出民進黨台獨路徑，這是不能容忍的。台灣要和平、穩定，不要忘了中華民國的立國精神，台灣這塊土地是因為中華民國這個國家，才能讓人民安定繁榮的走下去，若民進黨一直在強調消滅中華民國路徑，人民在這次選舉一定用選票教訓民進黨，政黨輪替找回中華民國以民為主的共和國。

談及藍白合最新進度，侯友宜表示，昨天他跟大家說明，會積極回應民意對於藍白合作下架民進黨的期待，兩黨必須政黨合作政黨協商，所以指派兩個曾經擔任國民黨秘書長的金溥聰、黃健庭盡快跟對方先前準備磋商，從3個層面6個方向為主，議題開放、充分溝通，唯有政黨合作才能終止貪污民進黨，讓台灣和平穩定政黨輪替。

前高雄市長韓國瑜昨臉書PO出與民眾黨總統參選人柯文哲會面，侯友宜說，韓國瑜跟他們常常聯絡，這段時間也有跟他聯絡，整個國民黨團隊都會並肩作戰；至於韓國瑜要擔任什麼職位？侯友宜說，「國瑜兄弟不會求位置，是為了中華民國永續，共同面對、贏得人民信賴」。