一名網友日前到星巴克買咖啡，點了2杯特大杯飲料，要求「去冰、不補奶」，結果拿到只有半杯的量，他發文抱怨慘遭打臉，網友質疑「去冰不補奶這樣不是很正常嗎？」也有內行人建議，如果不想奶味太重，可以請店員補奶，再加一份濃縮咖啡15元，就能喝到滿滿一杯飲料。

一名網友在臉書「高雄大小事」社團發文表示，日前到星巴克買咖啡，點了2杯特大杯飲料，要求去冰，店員詢問是否要補滿牛奶，他怕奶味太重，拒絕補奶。

原PO拿到飲料發現只有半杯的量，讓他忍不住抱怨「特大杯去冰、不補奶長這樣。」強調照片是現場拿到就拍下。

原PO發文討拍，沒想到網友全打臉，「一杯就是固定的濃縮咖啡，你去冰又不想補奶就是這樣」、「不補奶真的就是這樣啊，不懂你的點」、「你拒絕補奶，店員就幫你補空氣，還有什麼不滿意」、「我比較好奇選擇不補奶了，那你要星巴克補什麼補到滿？飲料做好沒有直接在門市反應嗎？」

也有網友建議「可以補奶再加價一份濃縮咖啡，才不會太奶，如果遇到買一送一，2杯也只算一杯的濃縮的錢。」