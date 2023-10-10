資深男星孟海（本名：孟景海）過去是洪金寶洪家班旗下成員，1985年以《皇家師姐》獲得香港電影金像獎最佳男配角獎，童星出道的他曾被李小龍相中演出《龍爭虎鬥》，9日傳出因食道癌過世，享壽65歲。

孟海的姪女是TVB演員孟希璘，據《香港01》報導，求證她孟海是否病逝？她證實二伯孟海去年罹患食道癌，抗病一年不敵病魔離開人世，她的父親孟龍正在幫忙處裡孟海的後事，告別式細節等確定後會再向外界公布，感謝大家關心。

據知，出生在香港的孟海，母親是一名老師，但他對念書沒興趣，7歲在母親建議下進入戲劇學校學習京劇，10歲的他出道演出電影《風塵客》，15歲獲得李小龍欽點接連演出《麒麟掌》、《龍爭虎鬥》，後來他演出殭屍系列電影，與林正英成為最佳螢幕搭檔，他常演出林正英粗心大意的助手，不時闖禍製造笑料，他也與新科奧斯卡影后楊紫瓊、「星爺」周星馳、甄子丹等人合作過，擁有不少經典作品。

除了擔任演員，擁有多年武術經驗的他也轉戰幕後武術指導，並加入洪金寶旗下的洪家班，曾是真田廣之《龍之忍者》、成龍和洪金寶主演《龍的心》、林青霞的電影《六指琴魔 》、《新蜀山劍俠》等作品的動作設計。私生活方面，孟海曾和動作女星羅芙洛傳緋聞，兩人當年演出《皇家師姐》認識，但他去年受訪否認是一見鍾情，透露女方想結婚，但他當年只有26歲，不想隨女方去美國生活，兩人才決定分手。

杜大衛發文悼念孟海。（圖／翻攝自do.david IG）

對私生活相當低調的孟海，去年接受港台《一起走過》主持人楊紹鴻、文頌嫻訪問，結婚多年的他透露妻子是圈外人，兩人育有一名16歲的女兒，問他是否會復出拍戲？孟海當時笑說：「會，但回到幕前就不要整我」，近年才開始復出拍戲的他，今卻突傳死訊，讓許多圈內好友都非常驚訝。