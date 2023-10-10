小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。韓國9日宣布，美國已將三星電子及SK海力士兩大晶片業者列入認證終端用戶（VEU）名單，即日起無限期開放美國業者對三星及SK海力士中國廠房出口半導體製造設備，有助穩定全球晶片產能。同樣受限美方禁令的台積電9日表示，不評論市場傳聞。

法人研判，台積電南京廠是以28奈米製程技術為主，未來迭代至先進製程機率不高，影響有限。

【1】三星、海力士陸廠設備 獲解禁

美國政府為確保全球半導體市場供貨穩定，去年10月授予台積電、三星及SK海力士為期一年的豁免權。今年9月豁免權即將到期，三星及海力士取得無限期豁免權，未來即不用再逐年談判。

【2】以巴開戰 推升油、金、美元

以巴開戰加劇中東地緣政治風險，導致全球市場動盪。國際油價9日一度暴漲逾5％，黃金、美元與日圓等避險資產同步走高，美股指數期貨則重挫。

以巴衝突進入第三天，雙方戰事持續，合計死亡人數超過1,100人，數千人受傷。美國宣布將派遣軍艦與戰機靠近以國區域表達支持，伊朗政府則肯定巴勒斯坦合法防禦行為，外界擔憂這場戰事恐越演越烈。

【3】Type-C發威 3大台廠營收衝刺

蘋果今年新機最大亮點就是將Lightning轉換為Type-C，在充電完成大一統後，可望有實質訂單挹注的Type-C連接器廠包括正崴、優群、宣德業績可望報喜，其中正崴9月營收率先寫下近11個月新高，優群亦寫下歷史第三高及歷年同期新高。

【4】陸對台貿易調查 延至大選前

大陸商務部4月間對台啟動貿易壁壘調查，涉及2,455項產品，原訂調查時間至本月12日，陸方9日宣布，鑑於情況複雜，決定將調查期限延長三個月，至2024年1月12日，也是台灣總統大選的前一日，敏感時點引發各方關注。

【5】印度對陸發起14項反傾銷調查

印度大動作對中國展開頻繁反傾銷調查，根據數據統計，在9月20日至30日短短時間裡，印度對中國發起多達14項反傾銷調查，讓市場關注新一波貿易戰是否開打。

中國貿易救濟信息網截至9日的資料顯示，印度商工部在9月20日到30日累計共14項反傾銷調查涉及中國大陸，產品涵蓋硫化黑、保溫瓶、緊固件、環氧氯丙烷、數位平板印刷板、滾子鏈條、透明玻璃紙薄膜等。