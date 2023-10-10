台灣近幾年關於「長照悲歌」的社會新聞層出不窮，近日在網路論壇上有一篇熱門文章，一名女網友發文「當長照悲歌發生在我身上」，用近4000字講述家中種種情形，此文發布後，迅速引來近萬點讚數，更有2000條留言回應，仔細看留言，多在認真探討關於台灣長照悲歌的現象。

該名家住苗栗的女網友於Dcard指出，父母教育水準偏低，家中經濟拮据、家庭月收入僅3萬元，以過去的物價仍能勉強支撐度日，但之後物價攀升、母親又因腿部不便遭裁員，作為農民的父親每月收入也降低，面對此境遇，他們家卻礙於持分土地逾苗栗標準無法申請「低收入戶」，只能依靠別人偶爾的施捨、慈善機構的補助度過。

原po進一步稱，周遭親友皆以為哥哥一旦成年，即可透過工作協助分擔家計，然而哥哥還沉浸於對「8+9」生活的憧憬，至今僅有2次工作經驗、最長不超過2個月，於是她承擔起家中經濟來源，每天的生活始終圍繞「上課、打工、睡覺」，即便放假也須為了省錢而躲宿舍或家裡，再無其他休閒。

屋漏偏逢連夜雨，原po父親於2013年不慎跌倒中風，再也無法外出工作，她原奢望哥哥能代替父親從事農業，未料哥哥卻嫌「太曬」一口拒絕，導致她為了生活，一周只休息禮拜日，經常凌晨3、4點起床上班至晚上6點才下班，回去還須整理家務，「我的身體狀況也越來越差，從以前能搬水到現在要抬起來都沒辦法，一個月也只能回去1-2次（因為只有休禮拜日真的很累）」。

即便生活艱辛，但原po仍表示，只要回去看見父母對自己微笑，也就還能再繼續努力撐下去，然而哥哥的不成熟，仍讓她難以省心。

事實上，原po曾為此尋求個案管理師，不料對方卻冷回，「這是你家的事情，我只負責長照，而且你上次打電話給社會局害我們寫很多報告造成很多困擾，你應該辭職照顧家裡，家裡這樣還不回苗栗工作，你比較自私吧」。

最後，原po透露，父親已於今年9月初病逝，她猜測可能將成為長照悲歌的另一個故事，但也強調即便自己再累，還是會經常回去探望母親，也想將她接到北部照料，但母親卻因擔心哥哥而一口回絕。

「這樣的社會現實，讓我對未來沒有任何希望」，原po提醒，若希望未來計劃生小孩建議多存錢，並請務必照顧好身體，因為台灣未來的長照悲歌將越來越多，她期許更多人能讀到這篇文章，需要幫忙時可求助社會政府，但別抱太大希望，「痛苦在我這一代結束就好」。

這篇文章一經發布，重新引發民眾對於台灣社會長照悲歌的現象省思，在台灣，長照悲歌常只有演變為殺人事件後才能吸引大眾目光，甚至有可能即便發生重大事件，民眾關心度仍不高，因此不堪負起家人長照重擔而發生的悲劇，可能仍在社會各角落不斷發生中。