苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」首度前往雲林縣台西鄉贊境賜福，昨上午到雲林時，突然在一對母子旁邊駐足長達5分鐘，原來是這位媽媽知道媽祖要來，抱著6歲發展遲緩的兒子跪地祈福，盼孩子有一天能開口叫媽媽，沒想到媽祖竟停下來賜福給母子倆，場面讓眾人動容。

白沙屯媽祖乘著「粉紅超跑」9日上午到雲林時，突然在一對母子旁邊駐足長達5分鐘。(翻攝自YouTube《白沙屯媽祖網路電視台》)

白沙屯媽祖昨（9日）上午搭乘鑾轎抵達雲林台西，遶行市區為民眾祈福，上萬信眾前來參拜，不少旅外鄉親也特地回來共襄盛舉，但媽祖鑾轎在前進時突然停下，之後後退幾步，現場信徒看了一片肅靜。

原來媽祖停在一對母子旁邊，這位母親抱著年僅6歲的兒子與信眾們一起跪地鑽轎腳，媽祖轎身經過母子時，突然又退回去，再回到母子身旁駐足，轎子不停擺盪，較在溫柔撫摸男童，停了5分鐘之久，媽媽激動落淚。

這位母親接受YouTube《白沙屯媽祖網路電視台》採訪表示，家住台中，娘家在雲林台西，知道白沙屯媽祖首度來台西賜福，帶著孩子趕回娘家，因為孩子已經6歲，卻因不明原因發育遲緩，現在仍像嬰兒般不會說話。如今媽祖賜福給孩子，加上周圍信眾的關心，盼兒子有一天能開口叫她媽媽就滿足了。