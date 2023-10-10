美國明尼蘇達州一名園藝教師種出一顆碩大無朋的南瓜，重達2749磅（約1247公斤），今天在北加州年度南瓜秤重大賽刷新世界紀錄。

美聯社報導，來自明尼蘇達州阿諾卡市（Anoka）的金傑（Travis Gienger）在舊金山南方的半月灣（Half Moon Bay）贏得第50屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）。這顆巨大、表面凹凸不平的橙色南瓜可製作出至少687個派。

43歲的金傑種植南瓜近30年，他去年在南瓜秤重大賽中創下全美紀錄。金傑說：「這出乎我意料之外。」

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），先前全球最重南瓜紀錄是由一名義大利人所寫下，他在2021年種植出一顆重達2702磅（約1226公斤）的南瓜。

金傑在自家後院的田裡種瓜。他說，今年決定更加悉心照顧他的作物，每天替它們澆水多達12次，施肥和追肥的頻率也比往常高一些。

金傑是阿諾卡技術學院（Anoka Technical College）的景觀和園藝教師，他從青少年時期就跟著父親種植南瓜。金傑2020年首次參加半月灣舉行的年度南瓜秤重大賽，並在過去4年的巨型南瓜競賽中拿下3座冠軍。

他說：「我在這方面投入心力就是為了讓人們臉上露出微笑，很高興在這裡見到這個鎮上的每一個人。」

金傑因種出最大南瓜並締造了新的世界紀錄，贏得3萬美元（約新台幣97萬元）。

這顆巨大無比的南瓜將與另外3顆大南瓜一起在半月灣展出至下週末，前來北加州參加藝術南瓜節（Art and Pumpkin Festival）的遊客將能與金傑和他的大南瓜合照。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121010