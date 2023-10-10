巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」日前突對以色列發動大規模陸空襲擊，造成以國嚴重傷亡，目前雙方陷入激烈交戰。對此，資深媒體人謝寒冰指出，這次以巴戰爭的爆發不只造成中東局勢動盪，還影響到了千里之外、同樣陷入戰火的烏克蘭，因為哈瑪斯宣稱，他們的部分武器來自烏國，且以色列在美國心目中的地位也高於烏國，歐美國家恐藉機暫緩對烏援助，此外，俄羅斯在中東有一定影響力，有能力協調以阿爭端。

以色列軍方昨（9）日宣布，已奪回被哈瑪斯攻占的領土，並全面封鎖加薩走廊，禁止水、糧食、電力和燃料進入。而哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）同日放話，要是以色列再度無預警轟炸加薩走廊，每次襲擊後就會處決1名以國人質。

謝寒冰昨在政論節目《中天辣晚報》表示，西方國家目前都支持以色列，但由於以國過去曾以嚴厲手段處置加薩走廊百姓，招致了外界很大的不滿。而現在，全世界的目光都聚集在此，一旦以色列手段太過頭，會對西方的形象有害。

謝寒冰接著說，這次以阿戰爭的另一個苦主恐是烏克蘭，首先，哈瑪斯宣稱，他們的軍火有部分來自烏國；再來，以色列在美國心中的重要程度遠高於烏克蘭，若要擇一援助，肯定會是前者，且冬季即將來臨，俄烏雙方的攻防可能趨緩，目前正因援助烏國而苦不堪言的歐美國家，可能會藉故暫緩對烏援助。

最後，俄羅斯在中東地區有影響力，它有能力協調以色列與阿拉伯國家之間的矛盾，局勢現在對它有利，不樂見這種情況發生的美國，自然會希望以色列的戰事趕快平息。