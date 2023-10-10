國民黨總統參選人侯友宜今首次參加國民黨慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮。（張薷攝）

國民黨總統參選人侯友宜今首次參加國民黨慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮，致詞時痛批民進黨，執政這幾年忘了中華民國是怎麼立國，他說絕不能讓民進黨用台獨的路徑去消滅中華民國，並高喊明年的1月13號，自己和國民黨會團結所有中華民國的力量重返執政，讓國民黨贏得2024選舉。

侯友宜表示，每次升國旗唱國歌都熱情澎湃，不要忘了中華民國在立國過程當中，有多少人拋頭顱灑熱血，也不要忘了中華民國國家歷史的延續，是代表以民為主，建立民主共和國最佳的典範。

侯友宜指出，民進黨執政這幾年，忘了中華民國是怎麼立國，不斷竄改整個中華民國建國精神，居然在今年國慶，還用Taiwan National Day，來慢慢消滅中華民國，「是可忍，孰不可忍」，這就是不能忍，不能讓民進黨用台獨路徑，消滅中華民國。

侯友宜強調，除了讓中華民國永續外，也要看見這幾年來，民進黨執政以後，戰爭逐漸逼近，民生凋敝、貪污腐敗，人民痛苦聲音聽不到，每次反應問題也不做改變，再這樣沈淪下去，中華民國就算存在，那也是人民最痛苦的歲月。

侯友宜指出，大家必須面對這樣的無能政府，國民黨和他在這段時間，不斷提出很多質疑，更重要的是提出解決問題的方式，希望齊聚所有力量讓中華民國穩定以外也能夠永續走下去，尤其台灣和平的穩定是重中之重，在和平穩定過程當中，必須要很清楚，「我們國家就叫中華民國。我們只有一個顏色，就是青天白日滿地紅的顏色，我們國旗就是我們唯一國家顏色」。

「唯有選擇中華民國、選擇和平。」侯友宜強調，明年1月13日他將團結所有中華民國的力量，也會讓台澎金馬這塊土地的人民，大家能夠凝聚所有向心力，讓國民黨重返執政贏得最後選舉，他跟國民黨會和大家一起走，贏回中華民國、贏回人民信心。