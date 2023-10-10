男性對於勃起功能相當在意，泌尿科醫師黃維倫表示，生活中許多飲食有促進勃起的食物，包括地中海飲食、抗氧化食品、一氧化氮食物、此外，要減少飲酒、適量咖啡、少碰高脂食物，否則會降低勃起功能。就一氧化氮食物而言，他建議，男性可多吃大蒜、黑巧克力、葉綠素豐富的蔬菜、水果等富含一氧化氮的食物，因為可以促進血管平滑肌擴張與血流灌注，有助勃起功能。抗氧化食物部份，則可多吃含維生素C、E和硒的食物，例如柑橘類水果、堅果和綠色蔬菜等。

義大醫院泌尿科醫師黃維倫在其臉書「U and泌的鳥醫師．黃維倫」表示，患者在診間常問何種飲食可增加勃起功能？因此他整理6大飲食方向。

首先，地中海飲食強調新鮮蔬果、橄欖油、魚類、五穀雜糧根莖類食物，少量紅肉。地中海飲食已被證實可減少發炎反應、減少心血管疾病，並有助於勃起功能。

其次，減少飲酒。酒精攝入過多可能導致長期性功能障礙，並增加患勃起障礙的風險，因此，男性應適量飲酒或避免飲酒以維持性健康。

第三為適度咖啡因攝取。咖啡對勃起功能有正面和負面的影響。咖啡因能刺激神經系統，提高血液流量和代謝率，而增強勃起功能。但過量攝入咖啡因可能會對勃起功能造成負面影響，因此，適量飲用咖啡有助於提高勃起功能，但應當避免過量飲用。

第四為避免高脂飲食。高脂飲食可能會導致高膽固醇和動脈硬化，進而對勃起功能產生負面影響。常見的高脂飲食包含紅肉、油炸食物和高脂乳製品等。

第五為攝取富含一氧化氮食物。一氧化氮是種可以幫助放鬆血管的物質，可促進血管平滑肌擴張及血流的灌注，對於勃起功能有正面的幫助，例如大蒜、黑巧克力、豆類、葉綠素豐富的蔬菜、水果等富含一氧化氮的食物。

第六為增加抗氧化食品。抗氧化食品有助減少身體內自由基的產生，以維持健康及改善勃起功能。他建議男性多攝取富含維生素C、維生素E和硒的食物，例如柑橘類水果、堅果和綠色蔬菜等。

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