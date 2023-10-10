前陣子小犬颱風才過境台灣東南部，接著繼續向南前進侵襲香港，讓香港天文台高掛「9號風球」，也就是強颱等級，而機場附近的大眾交通系統也部分停擺。女星黃宇詩剛好從外地回來，因機場周邊飯店已全客滿，她想叫計程車卻遇上獅子大開口的司機，報價令她傻眼。

因為小犬颱風帶來強烈陣風，香港天文台在8日晚間掛上九號風球，因此機場鐵路、巴士，以及港鐵部分路段立刻停駛，造成交通大亂，據悉有約3000名旅客都被困在機場。

女星黃宇詩也剛好從外地回到香港，因為機場周邊飯店已經客滿，她想叫計程車離開，沒想到司機開價金額驚人，讓她忍不住發文直呼：「這些計程車司機真的很會見風使舵賺錢，你們猜猜他們收多少錢？飯店客滿了，計程車司機收了每位一千！」甚至還有一位司機直接開價3000港幣（約台幣12000元）。

黃宇詩遇到報價驚人的計程車司機。(圖/黃宇詩 IG)

最後，黃宇詩好不容易叫到計程車，司機收跳表金額加600港幣（約台幣2500元），雖然價格還是相當驚人，但比起前面其他司機，已經令她感激覺得是位「好人」。