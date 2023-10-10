今天是國慶連假收假日，高速公路局預估國道將湧北返車流，多數集中在午後到晚上，只有國5易塞車時段可能從上午9時到晚上8時，長達11小時。

根據高公局昨天路況資訊，國5北向頭城路段昨天午後到深夜車速都在10公里以下。高公局預估，今天國5北向易塞車間比昨天略短，但可能從上午9時到晚上8時，行車時間和昨天差不多，約平日的7倍。

根據高公局上午8時15分即時路況資訊，全線車流順暢，國5車流較大，但車速仍可達60公里以上。

高公局預估，今天國道交通量為108百萬車公里，是4天連假中最少的一天，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局研判今天還有其他10個路段易壅塞，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國4潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營，易塞時段都在午後到晚上10時以前。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括：中午12時晚上9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道；下午1時至晚上6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另有單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。