巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日向以色列發動突襲，隨後以色列宣布開戰，隨著以巴衝突越演越烈，不少人好奇以色列是什麼樣的國家，大陸一位網友表示，他不懂怎麼會有人去以色列留學，留學不是應該要去發達的國家嗎？引起網友討論，不少人看傻直呼，以色列強到離譜，原PO怎麼會誤會人家很落後。

以巴衝突引起全世界關注，一名大陸網友日前在微博上發文詢問「以色列還有留學生？我真的看不懂，留學不是應該去發達的國家學習技術嗎？」

貼文引起網友討論，許多網友看傻直呼，到底是哪一點讓原PO誤以為以色列是落後國家，「以色列是很發達的國家」、「科技能跟以色列並駕齊驅的國家屈指可數，你說以色列發不發達？」、「以色列是能發展核武的超發達的國家，很多領域都領先全球，強到離譜」。

在聯合國人類發展指數（HDI）的最新報告中，評估健康、教育與經濟水平三大領域進行排名，以色列排全球第22位，被列為「高度發達」國家，其生活水平高於許多西方國家。而根據該報告統計，發展最高的前五名國家分別是瑞士、挪威、冰島、香港與澳洲，另美國排21名，大陸則是79名。