2024總統大選距現在已不到百日，民進黨總統參選人賴清德依然擁有明顯的領先優勢，在野支持者期盼藍白合能與之抗衡，民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出比民調倡議，贏者擔任總統參選人，輸者推派副總統。對此，有消息傳出，國民黨總統參選人侯友宜一方已經準備藍白合的兩個方案。

據《鏡週刊》10日報導，不論是侯友宜還是國民黨主席朱立倫，對於藍白合都已經有高度共識，那就是「必定要合」。且近期出爐的多家民調也顯示，在野推派一個組合對抗賴清德，支持者的投票意願將會有顯著成長。藍營也認為，主張與柯的最佳合作方案，即是國民黨、民眾黨共組聯合政府。

該報導引述一名國民黨高層的說法，國民黨拋出聯合政府的想法，並非是要併吞民眾黨，白色陣營的主體性和主張能夠在這個框架下兼顧。另柯文哲9日也發表自己的主張，會積極推動內閣制，該報導披露，藍營聽完這席話覺得合作大有機會，因此也在當日傍晚對外表示，將由競辦執行長金溥聰及黨秘書長黃健庭和柯陣營進行磋商。

但報導中也提到，有藍營人士稱，不論藍白合最後是否成局，於中選會開放總統副總統登記前，侯友宜團隊都已準備好2套方案，首先是持續和柯文哲談論合作謀劃；二是按部就班進行百日衝刺計畫，憑藉藍營立委優勢，讓侯能居於非綠共主的位置。

除此之外，該報導還引述知情人士說法，前立法院長王金平雖然早先多次婉拒成為侯友宜競總主委，但已答應出任全國後援會長，且王還認為，藍白合的關鍵，在於國民黨得要展現出現尊重柯的誠意，不能抱持一廂情願的想法。該人士強調，藍營儘管在組織上較為強力，但沒有民眾黨的奧援，想催出在野支持者並不容易。