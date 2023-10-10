女星小S（徐熙娣）出道多年，憑藉幽默直率的主持風格深受觀眾喜愛；日前她在節目上談到，年輕時她與姊姊大S（徐熙媛）去到巴黎精品店，結果卻被店員瞧不起，大S見狀後當場一舉動反制，卻也讓小S無奈表示：「何必呢？」

小S在主持的綜藝節目《小姐不熙娣》中透露，年輕時與大S去巴黎玩，怎料兩人走進一家精品店，每當小S想看哪個款式的包包時，都會被店員拒絕「問他我可不可以看這個，他就說no，我說那個，他就說no」，態度相當差，讓小S當場就想走人。

當小S告訴大S：「他們態度那麼差，我們趕快離開這家店，不要消費」，大S反而不認同妹妹看法，直言：「不行！老娘就是要買給你看！讓你知道老娘有錢」，然後就買下了兩個包，讓小S瞬間傻眼，「我想說別人對妳態度那麼差，妳應該就是不買讓他沒有業績啊，她還買給他業績？！」

事實上，大S曾經在《康熙來了》談過這段經歷，她透露，當時是她們第一次買名牌包，所以不清楚購物程序，需排隊登記才能要求看包，所以乾等了好長一段時間，加上姊妹倆當時穿著不像名媛貴婦，才會遭店員無理對待，最後大S據理力爭，幾乎花光了預算，才如願買到人生第一個名牌包。