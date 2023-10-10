前總統馬英九今出席國民黨舉辦的升旗典禮。（張薷攝）

前總統馬英九不滿執政黨將今年雙十國慶的英文名稱改為「Taiwan National Day」，拒絕參加今年國慶大典，而馬英九今出席國民黨舉辦的升旗典禮時痛批，蔡英文將中華民國國慶日變成台灣國慶日，是不折不扣台獨路線，不但違憲、危害台灣安全，更罔顧國人福祉，極其不利也不負責任，國人必須堅定跟台獨路線切割，才能保障家園和子孫安全。

馬英九致詞時表示，國民黨是開國、建國的政黨，大家齊聚中央黨部前，為國家重要慶典升旗致敬，意義非常重大。過去40年來，他不論在政府擔任什麼工作，或者卸任總統之後在民間工作，每年都會參加總統府前舉辦的國慶大會，從來沒有間斷過。因為他熱愛我們的國家中華民國，也熱愛台灣這個家園，全心支持中華民國憲法，為我們的家園帶來和平與穩定，他以參加中華民國國慶大會為榮。

馬英九指出，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱改成 「Taiwan National Day」，中文就是台灣的國慶日。他強調，台灣是我們的家園沒有問題，但是中華民國才是我們國家名稱。蔡英文刻意把台灣變成國家的名稱，將中華民國國慶日變成台灣國個國慶日，這是不折不扣的台獨路線，不但誤導了熱愛台灣這塊土地的國人，也把台灣帶向危險的境地。

馬英九強調，為了台灣的安全、子孫的未來，他今年拒絕出席台灣國慶日的典禮，他要向國人與全世界宣告，拒絕為這樣危害台灣安全、傷害中華民國、繞灣偷渡的台獨路線背書。他表示，台獨違反中華民國憲法，美國、日本等對我們友好的國家也不支持，蔡政府執意推動，實際上蔡總統第二任之後，外交部長吳釗燮出席美國智庫研討會的演講，就證實了政府正在努力推動正名，希望使用真正的名字。

馬英九呼籲，國人不能在沉默，必須堅定與台獨路線切割，才能保障家園跟子孫的安全。每位熱愛中華民國，關心台灣安全的朋友要拒絕這樣錯誤的台獨路線；馬英九強調，明年總統選舉，要用選票下架違反中華民國憲法、無視台灣人民安全的政府，重新贏回中華民國，希望明年10月能夠在國民黨總統參選人侯友宜的領導下，一起在總統府前慶祝中華民國國慶。