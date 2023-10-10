巴勒斯坦的伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，巴西外交部發布兩份譴責在加薩走廊發生的一系列爆炸和地面襲擊的聲明，但內容都沒有提到哈瑪斯。

美國、英國、澳洲等西方國家普遍視哈馬斯為恐怖組織，但巴西、中國、俄羅斯、土耳其、伊朗和挪威等卻有不同看法。

傳統上，巴西政府只認定聯合國所歸類的恐怖組織，例如伊斯蘭基本教義派團體博科聖地（Boko Haram）、蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾表示贊成將哈瑪斯和和黎巴嫩什葉派伊斯蘭真主黨（Hezbollah）等團體列為恐怖組織，但巴西從未改變官方立場。

7日以巴衝突再起，巴西外交部發布兩份譴責在加薩走廊發生的一系列爆炸和地面襲擊的聲明，但內容都沒有提到哈瑪斯。

擔任聯合國安理會輪值主席的巴西8日召開緊急會議後發布新的聲明，也沒有提及哈瑪斯，巴西政府僅重申對兩國解決方案的承諾，即在相互商定和國際公認的邊界內，建立一個經濟上可行的巴勒斯坦國，與以色列和平、安全地共存。

8日的緊急會議沒有達到巴西政府的期望，會議只持續兩小時，中國和俄羅斯均稱是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，拒絕譴責哈瑪斯突襲以色列。

巴西打算與中國和俄羅斯為聯合國安理會新的緊急會議打開談判管道，並希望於13日前召開新會議，在不強調捍衛以色列的情況下，發布一份對恐怖襲擊提出更普遍批評的聲明。

昨天，巴西駐聯合國代表達尼斯（Sérgio Danese）表示，這可能會是一場長期衝突，而以巴衝突升級還可能對俄烏戰爭產生影響。

巴西外交官員評估指出，俄烏戰爭加強俄羅斯政府拒絕譴責哈瑪斯突襲以色列的立場，因為俄羅斯本身也是被批評的目標。

巴西外交部不大相信尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府會直接參與釋放以色列人質或停火的談判；在新的以巴衝突中，一些人質的喪生，甚至可能被用作人肉盾牌，幾乎是不可避免的。（編輯：韋樞）1121010