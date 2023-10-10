一名網友近日發現大嫂外遇，且疑似已懷上小王的孩子，由於大哥還在獄中服刑，讓他十分苦惱，不知道該不該向大哥坦白；而面對大哥的詢問，僅能以大嫂「工作忙碌」來搪塞，但害怕大哥出獄後，家裡多了一個陌生孩子，屆時將會崩潰不已。

「發現大嫂外遇該跟我哥說嗎？」一名網友在「匿名公社」發文表示，大哥在4月間入獄，怎料大嫂竟在2個月後就外遇，還在IG上高調秀恩愛，就連當初對方給的100多萬元的安家費也全被大嫂拿走。

原PO進一步指出，在大哥入獄後，大嫂立馬把2個孩子丟給婆婆照顧，隨後人間蒸發，就連大嫂的父母都找不到她，如今還傳出大嫂懷孕的消息，而男方為某地區宮廟人員，對方揚言不在意大嫂已婚，堅信雙方是真愛。

原PO回想起與母親一同會面大哥時，大哥總會問起大嫂行蹤，因為不敢說出實情，只能以工作忙碌為由搪塞，讓原PO十分憂心，「問題是他們還沒離婚，2年後等我哥出獄突然發現多了個小孩，不知道會不會崩潰？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「應該要先知會你大哥，不然出來後又馬上進去，可憐的是2個小孩，都沒爸媽陪伴成長」、「不趕快解決這件事，你哥出來後可能又會再進去了」、「你嫂子這種咖，你不跟你哥說，出來後肯定出事」、「說出來…隱瞞也不會變好！破鏡難圓，倒不如毀滅一個算一個」、「沒關系啦！女生自己要處理，等著看戲就好」。