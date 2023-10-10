美中科技戰再有新戰場，美國眾議員喊話對免費的晶片設計（開源）技術RISC-V架構設下出口管制措施，以避免華為及大陸晶片業透過此方法提升半導體實力，進而威脅美國國家安全，但此舉遭到業界強烈反彈，許多人若對此技術設下限制，將扼殺全球半導體進步，阻礙科技業的發展。

路透社報導，RISC-V是一種開源技術，與晶片設計大廠ARM的架構競爭，從手機晶片到人工智慧處理器晶片都可以使用RISC-V做為基礎，華為已經將RISC-V視為大陸半導體自給自足的重要支柱，且全球多國也開始專研以RISC-V為基礎的半導體。

事實上，擁有RISC-V技術協調權與控制權的非營利組織RISC-V International的總部為了避免受到美國對大陸出口管制措施的影響，早已將總部從美國遷至瑞士，如今美國再傳出限制出口的聲浪，引發該組織不滿。

RISC-V International執行長Calista Redmond提到，如果對RISC-V採取前所未有的限制，將導致全球業界減緩開發更新的、更好的晶片，進而阻礙科技產業的發展，「未來科技業將充滿不相容的產品與解決方案，並出現重複作業與市場萎縮的危機。」

新創公司SiFive業務開發副總裁Jack Kang表示，「美國政府的潛在限制是一場巨大的災難，就像是禁止我們在網路上工作一樣，對技術、創新、新創公司及科技業就業機會而言，會是一個巨大的錯誤。」