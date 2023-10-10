國民黨今舉行國慶日升旗典禮，國民黨主席朱立倫致詞時喊話，今天作為台灣現在最大在野黨，國民黨有責任要團結所有力量，大家共同往這個目標來努力，當年國父革命也是結合各界的朋友，不管興中會、到同盟會、到國民黨，到最後革命成功，也是各界大家一起團結努力，明年1月13號的選戰，要共同達到下架民進黨，共同達到政黨輪替。

國民黨今在中央黨部前廣場，舉行慶祝中華民國112年國慶日升旗活動，朱立倫、總統參選人侯友宜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、前主席吳伯雄、洪秀柱以及多位中常委、黨務主管、黨籍民代出席，現場聚集數百位民眾手持國旗、高唱國歌，展現大家心中對中華民國的熱愛，以及共祝中華民國國慶的喜悅。

朱立倫致詞時表示，今天是中華民國112年的國慶，這是中華民國的生日，也是國民黨總理、國父孫中山先生以及所有革命烈士們帶領之下，創建的中華民國。中華民國不但是亞洲第一個民主共和國，更是永遠跟所有的人民站在一起的民主體制，我們要堅定守護中華民國，永遠愛中華民國與最美麗的國旗，「青天白日滿地紅」的國旗，這是所有國民黨人天生的職責，也是永遠的使命。

朱立倫指出，民主共和國就是以民主自由為最重要的依歸，民主自由靠選舉，選舉就是民意最大，選舉就是「做不好的要下台」，今天主流的民意、百分之六十以上的民意希望政黨輪替、台灣才會更好。國民黨作為民主的政黨要跟所有台灣人民在一起，共同在明年1月13號，大家團結努力，讓台灣政黨輪替，讓人民能夠過好日子，這是我們最重要的目標。

朱立倫認為，國民黨作為最大的在野黨，有責任要團結所有的力量，讓大家共同往這個目標來努力。當年國父革命也是結合各界的朋友，不管是興中會、同盟會到國民黨，到最後革命成功，也是各界大家一起團結努力，希望大家秉持這樣的決心，不放棄任何一位朋友，團結所有的力量，明年1月13號的選戰，團結所有的力量，共同達到下架民進黨，共同達到政黨輪替、讓台灣更好的目標。

朱立倫喊話，希望每位好朋友，為了我們自己的下一代，讓下一代能過更好的日子，讓我們國家能夠安全、社會能夠安定，能夠安心讓下一代過好日子，大家共同團結努力，共同支持侯友宜，共同支持所有的立委候選人，讓國民黨於立法院過半。