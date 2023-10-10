台北市長蔣萬安帶三寶亮相國慶，並以推車推二寶、三寶一段路，大寶則在身邊陪同。（劉彥宜攝）

10日為台北市長蔣萬安上任後首個雙十國慶，台北市政府舉辦慢跑活動繞行市府周圍3圈，蔣萬安也特別請來三寶作為嘉賓，並以推車推二寶、三寶慢跑一段路，大寶則在身邊陪同。

雙十國慶遇雨，且雨勢逐漸增大。蔣萬安說，昨日告訴三寶要陪爸爸國慶慢跑，三寶都很興奮和訝異，尤其是二寶還練習跑步，今早5時就換好衣服、吃完早餐，準備出發，因應雨勢會先跑一小段，再看情況能不能跑完一圈，也要評估三寶心情。

他指出，今日心情非常好也非常開心，看到民眾願意冒雨參加活動，身上造型充滿中華民國意象、青天白日滿地紅的國旗，很感動，北市府並以路跑健康、輕鬆和溫馨的方式慶祝國慶，展現活力、熱情並充滿希望的一面。

蔣萬安說，國慶是國父和先賢先烈用淚水和汗水共同努力付出，也希望承接這樣的精神，讓北市成為有希望、有活力，讓市民安居樂業、移居永續的城市，一起打拼，希望每年國慶能夠齊聚一堂、歡慶國慶，慶祝中華民國生日。

最後因應雨勢漸大，蔣萬安以推車推著二寶、三寶走一段路，大寶則在身邊陪同，過程中也吸引民眾目光，爭相前來拍照、合照。但可能是週遭人群太多，二寶、三寶絲毫不見興奮表情。