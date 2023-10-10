美式大賣場好市多（Costco）上季營收789億美元，淨利增加到22億美元，均優於分析師的預估，好市多備受消費者喜愛，除了生活用品熱銷，販售的平價衣服也帶來豐厚收益，根據《華爾街日報》報導，Costco自有品牌Kirkland和Levi's 、Orvis等第三方品牌，去年進帳金額就高達91億美元（約台幣2950億），比國際名牌Chanel、Calvin Klein等的業績更高。

報導指出，許多男士都喜歡買Costco的衣服，尤其自有品牌Kirkland因為價格便宜受到喜愛，像是一條牛仔褲賣14美元，一件襯衫售價只要大約25美元。此外，Levi's和Orvis等第三方品牌，這些品牌都有折扣，也吸引消費者。

男士時尚編輯沃特斯 （Jamie Water）實測到Costco買衣服，他買了襯衫、T恤、牛仔褲、內褲和襪子，只花了48.5美元（約台幣1600），他透露這些衣服、襪子很耐穿。

根據市調機構GlobalData數據，Costco去年全球服裝收入總額91億美元，高於Chanel、Calvin Klein和 Ralph Lauren等名牌的服裝收入。