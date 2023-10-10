據大陸生態環境部網站消息，中國氣候變化事務特使解振華9日應約與美國總統氣候問題特使凱瑞舉行視訊會談。雙方商定將繼續加強溝通協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推動氣候變化多邊進程及COP28成功舉辦做出貢獻。

消息指出，為推動落實兩國元首峇里島會晤要求，雙方圍繞《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）重點議題及《中美應對氣候危機聯合聲明》、《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》確定的務實合作領域深入交換意見。

今年7月，凱瑞訪問中國時與解振華舉行會談，並分別與中國國務院總理李強、中共中央外辦主任王毅，以及國家副主席韓正會面。凱瑞當時向韓正坦言，美中近年來在外交上遇到困難，使兩國在氣候變化的合作上變得複雜，但氣候變化議題應與外交問題分開處理。