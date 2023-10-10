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全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

蘆洲區環堤大道、永平街一處巷口（4）日時起獲一起毒品案。警方表示，當時2名員警執行巡邏勤務時，於巷口處發現一輛違停小貨車後上前關切盤查，而該名鍾姓駕駛一見警靠近，立即關閉車門、企圖逃逸，結果遭員警意外從車上查獲一袋毒品咖啡包，全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局指出，員警巡邏時，發現一自小貨車停放於路口轉彎處，於是主動上前關切盤查。該名鍾姓駕駛（30歲）一見員警靠近，立即關閉車門，企圖逃離現場。

據了解，鍾男經攔停後神色異常緊張，結果員警眼尖從車上發現一包可疑塑膠袋，並當場發現藏有22包卡西酮咖啡包、總毛重106.9公克，訊後全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局提醒民眾，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

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