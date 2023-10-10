巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日發動突襲，從陸海空入侵以色列，殺害大量平民並挾持人質到加薩走廊，包括美、英、德、法、加拿大、愛爾蘭、尼泊爾及泰國等外國公民。美國隨即派出福特號航母打擊群前往地中海，穩定中東局勢，至於是否可能派遣地面部隊，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）9日做出回應。

據美聯社、《以色列時報》報導，昨天在簡報會上有記者問及，美國是否可能出兵進入以色列、協助打擊哈瑪斯組織？柯比表示，「目前尚未有派兵打算。」

不過他也指出，美國承諾持續支援以色列，不排除隨時增加軍援，「若我們（白宮）需要回到國會山莊，為以色列爭取額外金援，那我們一定會這麼做。」同時他也強調，美國不會因此忽略烏克蘭，「我們是一個大國，有充足的經濟能力可以同時支援兩個國家。」

「我們會和以色列保持緊密聯繫，盡可能地滿足他們的（彈藥）需求。」

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）也呼籲國會，盡快審核資金預算，好為烏克蘭和以色列提供軍備，並擴大武器生產。

美國總統拜登9日證實，至少有11名美國公民在這場以巴衝突中死亡，另外可能有部分美國人被劫為人質。以色列軍方已召集30萬名後備軍人，對加薩實施全面封鎖，未來有可能發動地面攻擊以擊敗哈瑪斯。