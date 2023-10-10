台北市政府舉辦慢跑活動歡慶國慶，雨勢逐漸加大，市長蔣萬安邊做暖身操邊說，「遇水則發」。（劉彥宜攝）

台北市政府舉辦慢跑活動歡慶國慶，市長蔣萬安帶領民眾做暖身操。（劉彥宜攝）

10日雙十國慶，蔡英文總統發表國慶演說時提及，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服。台北市長蔣萬安回應，人民看法是唯一檢驗標準，期許下屆總統守護中華民國、維持兩岸和平。

蔡總統將於10時許出席府前廣場的國慶大會，談話內容包含政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服。並期許國家自信沉穩前進，讓世界因為台灣而更好。

蔣萬安指出，人民的看法是唯一檢驗標準，許多民眾希望蔡總統、執政黨傾聽民意，並期許下屆總統守護中華民國、維持兩岸和平。

此外，台北市主辦的中華民國112年國慶升旗暨慶祝活動，總統擬參選人郭台銘也以市民身份出席，蔣萬安說，北市國慶活動焦點就是中華民國，參與民眾造型許多造型都應用中華民國元素並揮舞國旗，以實際行動呈現熱愛中華民國的心。

蔣萬安表示，也歡迎民眾參與，用自己認為熱愛中華民國的方式，歡慶國慶、表達心意，非常開心市民響應。