擁有「醫界王陽明」之稱的整形醫師賴弘國，曾與「華航林依晨」Ivy、港星鍾欣桐（阿嬌）有過婚姻，去年他宣布三婚昔任阿聯酋航空的空服員的Alice，夫妻倆目前育有一子；然而，擁有帥氣外表的他，突在社群上曬出光頭照，引起關注。

賴弘國日前在IG上貼出一張他頂著光頭帶著墨鏡的照片，看似是在一台儀器下接受治療，文中他僅寫下「生髮戰士，鼓起勇氣植起來，第一個父親節禮物」；據悉，賴宏國似乎有禿髮煩惱，如今照片一出，讓網友看了都相當驚訝，連「Elva」蕭亞軒也留言佩服他的勇氣：「無偶包無誤」。

事實上，賴弘國曾與港星鍾欣桐（阿嬌）有過婚姻，兩人2017年公開戀情後，隔年就宣布婚訊，但婚姻僅維持2年，在2020年以離婚收場，而阿嬌曾在陸綜《百川可逗鎮》有感而發說：「我曾經就是有結過婚嘛，也離婚了，那一刻我在想，我是不是該結婚了？而不是我真的想結婚。就是糾結了很久，在那段時間糾結很久，我該不該結婚」。

如今賴弘國去年2月再婚前阿聯酋航空空姐Alice，同年8月更迎來兩人愛的結晶，日前他還趁著兒子過周歲生日時，曬出全家福的照片，一家人幸福模樣讓外界稱羨不已。