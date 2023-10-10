42歲汪小菲2年前和大S（徐熙媛）結束10年婚姻，後來又爆出他和張穎穎交往，甚至懷孕墮胎，兩人今年初分手後，汪小菲日前投下震撼彈，表示心疼大S生病，想照顧對方甚至有意復婚。昨(9日)他急忙直播向母親張蘭解釋自己不是不爭氣，只是怕「那個人」（指大S）的身體不好，張蘭聞此臉色一沉，說：「知道你善良，不說了、不說了，格局都是委屈撐大的」，接著關掉直播連線。

汪小菲兩年前因失言，被大S單方面宣布要離婚，2021年底兩人辦妥手續正式離婚，隔年大S梅開二度嫁具俊曄，隨即點燃汪小菲和S家之間的戰火，汪小菲在微博連發多文砲轟S家，更批評具俊曄吃軟飯，引發床墊之亂。今年8月，大S工作室轉發律師聲明，宣布已對前婆婆張蘭提告涉嫌誹謗、侮辱，並連汪小菲一起提告，目前已在北京互聯網法院立案。

未料，汪小菲日前和網紅關立新連線時，突然表示還是心疼大S，並稱具俊曄人不在台灣，「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，還表示有意復婚，引來網友批評雙方果真是「相愛相殺」，消息傳回張蘭耳裡，昨晚汪小菲急忙直播連線母親解釋：「我不是不爭氣，我是因為我怕『那個人』（大S）的身體不行，怕她死囉，我怕她不行了，妳知道嗎？」

張蘭則臉色一沉揮揮手說：「知道你善良」，汪小菲回應：「我他X的是一片好心」，張蘭接著表示：「不說了不說了啊不說了，格局都是委屈撐大的，受點委屈不算什麼，好男兒志在四方，把事業做好了，什麼都好了，五千名員工等著你」，汪小菲又說：「我怕她（大S）難過」，張蘭反駁：「咱們不管別人了，愛難過不難過，不說了關了關了，下連結下連結」，接著關掉螢幕只留汪小菲一人繼續直播跟網友解釋。