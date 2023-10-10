今天是十月十日國慶日，台南市政府循例於上午7點50分在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮。（洪榮志攝）

台南市政府國慶升旗典禮現場旗海飄揚。（洪榮志攝）

台南市政府國慶升旗典禮現場旗海飄揚。（洪榮志攝）

民眾帶著家中的寵物鸚鵡參加台南市政府國慶升旗典禮。（洪榮志攝）

今天是十月十日國慶日，台南市政府循例於上午7點50分在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，還準備1000支小國旗發送民眾，現場旗海飄揚。市長黃偉哲除帶領與會民眾一起祝賀中華民國生日快樂外，也以近日以巴衝突的實例，提醒大家「忘戰必危」，必須做最好的準備，才能求得兩岸永久的和平。

黃偉哲表示，雙十國慶是國家的重要慶典，也是國家的生日，祝福中華民國生日快樂，也祝福台灣2300萬民眾都能快快樂樂、身體健康、萬事如意。但「有國也要有家」，地方政府會更努力讓市政照顧到民眾的權益及福利，也能推動經濟向前行，讓民眾過得更好。

黃偉哲還說，以色列是一個非常強悍的國家，但因為對於跟沙烏地阿拉伯斡旋的和平協議有一些期待，有一些失去了防備的戒心，因此讓哈瑪斯恐怖組織有機可乘。從這個例子再看到烏俄戰爭，就可以知道「忘戰必危」，我們要避戰必須自己先要有準備，敵人才不敢蠢動。

黃偉哲認為，這件事提供我們借鏡，也讓我們了解，平日不管在國防、經濟、外交、整體國力上努力的必要性；儘管國防、外交是總統的職權，但地方政府在動員、戰時的種種措施，都必須做最好的準備，如此才能求得兩岸永久的和平。

台南市是民進黨執政縣市唯一舉辦國慶升旗典禮的直轄市，從縣市合併以來，每年都會舉辦。今天台南市的國慶升旗典禮，不僅黃偉哲率市府各局處首長出席，還吸引上千民眾到場參加。

許多民眾除攜家帶眷外，還帶著家中的寵物鸚鵡、狗狗與會；市府安排五王國小學生以跳鼓方式表演「求佛」保平安，小朋友的臉上也都應景貼國旗，讓現場洋溢著歡樂的國慶氛圍。