中華職棒8日在天母球場舉行龍象大戰，味全龍邀請到前AV天后三上悠亞擔任開球嘉賓以及「一日小龍女」，沒想到開球時卻失手投出「挖地瓜」，事後她在社群發文吐露心聲時，直呼：「真是不甘心」。

味全龍宣布三上悠亞擔任主題日開球嘉賓後，一萬張門票幾乎完售，足以見得她的超高人氣，而在賽前進行簽名拍照會活動，還大方與拍照粉絲合比愛心，可以說是給足福利，賽前開球儀式時，三上悠亞上場就用中文跟滿場球迷問候，接著與味全龍啦啦隊小龍女帶來舞蹈演出，立刻博得滿堂喝采，不過開球時卻「挖地瓜」，讓她自己忍不住掩面大笑。

三上悠亞事後在推特轉發開球影片，透露對當天表現頗不滿意，直呼：「可惡，太不甘心了，練習時明明很棒的」，還不忘自嘲：「這是常見的藉口」，接著分享在球場應援處女秀的美照及影片，當天她不畏風雨與啦啦隊及球迷應援到球賽結束，雖然已經超過晚上十一點，依舊面帶笑容跟球迷道別，敬業態度讓人佩服不已。

對此，網友紛紛留言：「謝謝你當天努力應援，本人真的太可愛了」、「笑容根本和天使一樣甜美」、「歡迎來到台灣，帶給我們美好的一天」、「希望我的女神以後能常來台灣」、「歡迎來台灣，可以考慮啦啦隊唷」、「辛苦三上了，站了六個小時」。