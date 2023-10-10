縣長鍾東錦希望大家以苗栗人、客家人為榮。（李京昇攝）

眾人揮舞國旗，旗海飄揚。（李京昇攝）

苗栗縣首度舉辦升旗典禮。（李京昇攝）

歡慶國慶日，苗栗縣政府與救國團合作，10日在苗栗市貓裏山公園首次辦理國慶升旗典禮，縣長鍾東錦主持典禮，他表示，大家不要有黨派、顏色立場，「我們都是中華民國派」，更要以苗栗人、客家人為榮。

苗栗縣府今天早上7點首度舉辦國慶日升旗典禮，受到廣大縣民回響，1600個名額報名額滿，現場湧入大批人潮高舉國旗，縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊率領縣府一級主管到場出席。

立委陳超明、徐志榮、苗栗市長邱鎮軍、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、縣議員、鄉鎮市首長、各級民代等都到場共襄盛舉，鍾東錦等人在典禮主持人引領下高唱國歌，並一同觀禮國旗升旗，大家也揮舞小國旗，讓旗海飄揚，一同祝賀國慶日，場面相當熱鬧。

鍾東錦致詞表示，今天與救國團合作舉辦升旗典禮，並升3面旗幟，也代表童軍「智、仁、勇」，現在世界局勢動盪不安，國家領導人更需要有智慧，讓兩岸關係更融洽、更安定，在場的每位鄉親，4年可投1次票，相信大家有智慧選出最好的團隊。

他說，古人孟子曾說過「親親而仁民，仁民而愛物」，他期勉縣府各級主管、民意代表，為政者都應該以仁厚之心待人，並設身處地為鄉親著想，盡全力幫忙解決困難。

鍾東錦提到，像是現在中央推行的農地政策不夠友善，苗栗縣約有80％屬於山坡地，但礙於中央政策限制，導致發展有所限制，希望將來有辦法進入國會的民意代表，能為地方發聲，適度開發能有助苗栗發展，提供更多就業機會，也讓農民有更好收入，這是眾人所期盼。

另外，中央有關於經濟方面的數據，帳面上都非常好看，但實際上貧富差距愈來愈大，苗栗現在有許多愛心公益、救濟活動，希望大家能共襄盛舉，幫助有需要幫助的人。

鍾東錦表示，他也希望苗栗鄉親要以苗栗人、客家人為榮，苗栗南邊有鯉魚潭水庫、北邊有永和山水庫，不僅供應苗栗用水，更提供新竹、大台中地區民生用水。還有通霄電廠滿足苗栗用電之餘，更提供竹科、中科后里園區穩定電力，堪稱全台灣發電最大的電廠之1。苗栗去年歲入決算278多億元、歲出258多億元，還債20幾億元，財政足部穩健，地方更創稅400億，種種都值得驕傲。

鍾東錦說，在今天國慶日，也要提醒客家鄉親，不要忘記說客家話、傳承客家文化，更不應該有黨派、有顏色，而不敢說出以中華民國為榮，「我們是中華民國派」，希望大家能以苗栗為榮、以中華民國為榮。