今天國慶日受東北季風影響水氣仍多，迎風面東北部有大雨，尤其宜蘭降雨較持續，清晨明顯偏涼，最低溫在花蓮21.2度。周四、五（12、13日）東北季風減弱，整體天氣較穩定，迎風面仍有地形降雨；夜間清晨輻射冷卻作用明顯，氣溫降幅大，各地低溫約20度出頭，空曠地區可能跌破20度；另外周末下一波東北季風增強，北台灣部分地區也可能出現20度以下低溫。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今明兩天受東北季風影響，迎風面東北部仍有局部較大雨勢，宜蘭因地形與東北季風的作用，降雨較顯著；明天風向稍有北風分量，明顯降雨區域轉移至花東地區。

粉專表示，周四、五東北季風減弱，水氣減少，整體天氣較穩定，迎風面仍有些地形降雨，不過雨量較少，西半部平地大多可見陽光，北部白天高溫回升2至3度，但是晚間及清晨，輻射冷卻作用變得明顯，入夜後溫度下滑幅度大，各地清晨低溫約22至24度，河谷或空曠地區有機會出現20度左右低溫，早晚外出須留意保暖。

另外氣象署表示，周末將有另一波東北季風增強，北部、東北部溫度會再降1至2度，氣溫約落在20度出頭，部分地區可能跌破20度。