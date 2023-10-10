請假拚總統大選的新北市長侯友宜以「市民身分」參加新北市政府升旗典禮，現場民眾大喊：「侯友宜凍蒜！」。（陳慰慈攝）

藝人王宥忻今帶著羊駝參加新北市政府升旗典禮，吸引不少目光。（陳慰慈攝）

新北市政府今天上午8時在市民廣場舉辦國慶升旗典禮，並同步於27區舉辦，全市共湧入約4萬人，請假拚總統大選的新北市長侯友宜也以「市民身分」參加升旗典禮，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也共同參與，現場民眾大喊：「侯友宜凍蒜！」加油聲不斷，但怕踩到行政中立紅線，3人皆未上台致詞。

侯友宜、馬英九、朱立倫3人參加完國民黨中央黨部升旗典禮後，便一同前來市民廣場，國旗冉冉升起時，3人跟著一起唱國歌時，馬英九不但大聲跟唱，還感動到一度眼眶泛紅。

代理市長劉和然今率領各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌、國旗歌，並和現場民眾跟著國旗女孩、男孩一起動健康，大家熱情揮舞小國旗，高喊「中華民國 雙十國慶快樂 」、「中華民國 安居樂業 」、「中華民國 團結有我」，全場熱血沸騰、情緒嗨到最高點。

劉和然致詞表示，今天不只在板橋主場辦，也同步在27區辦理升旗典禮，很開心不只新北市讓青天白日滿地紅的國旗飄揚，全台共有15縣市在同一時段祝福中華民國雙十國慶快樂，這是非常榮耀的時刻，侯市長從2017年就開始舉辦國慶升旗典禮，迄今已第7年。

劉和然說，侯市長常跟團隊講，他是中華民國養大的孩子，大家也都是中華民國養大的人，所以國旗代表不是只有國旗，還有心中所隱藏的中華民國，這個國家我們要捍衛，所以侯市長在警界工作時，在沒有防彈衣的日子下槍林彈雨，保護中華民國、捍衛這塊土地。

後來侯市長來到新北市，擔任市長5年來，新北市1032里每個地方都走透透，劉和然並細數侯友宜的五股夏綠地、塭仔圳、淡北道路等政績，強調一個城市治理，每個個地方都要關注，此外，不只硬體建設，侯市長還公平照顧每個市民，對於弱勢族群，除列各種預算，還成立好日子愛心大平台。

劉和然說，這塊土地因為有大家在每個地方好好努力，讓這塊土地愈來愈好，讓台澎金馬所有人都可以安居樂業，讓中華民國可以屹立不搖。

民政局表示，今日升旗典禮由中和區退伍憲兵弟兄展開特製長18公尺、寬12公尺大國旗，展現磅礡氣勢， 市民廣場迴廊也布滿了副六號國旗及萬國旗旗串，還有國旗男孩、女孩現場發送小國旗，總計近5000面國旗，以及以各種國旗元素裝扮的熱情市民，整個會場被國旗包圍，民眾看了都很感動，也吸引不少人拍照打卡。