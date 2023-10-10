今天是國慶連假最後一天，明天就要上班上課，星巴克為了讓大家上班不憂鬱，明天推出買一送一優惠，明天上午11點至晚上8點，至門市購買2杯特大杯飲品，享買一送一優惠，限定10品項，包括焦糖咖啡、醇濃抹茶、巧克力可可碎片星冰樂等，其中還有首次列入買一送一的草莓風味星冰樂。

星巴克表示，明（11日）上午11點至晚上8點，在門市購買2杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，享有買一送一優惠， 指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂，其中草莓風味星冰樂是首度有買一送一優惠。

星巴克表示，每人每次最多買2送2，優惠僅限當場一次領取；優惠品項數量有限，以各門市現貨為準，不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡以及含酒精飲料。若想更換指定品項或植物奶，需支付額外費用。

星巴克提醒，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場、高鐵、休息站、風景區門市等也不適用。