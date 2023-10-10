彰銀指出，此次生育津貼調高至第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上更大幅提高至36萬元，相當於員工在彰銀生育3名子女共可獲49萬元補助。若生育第3、4名可領高達72萬元，生越多領越多，鼓勵員工勇於增產報國。

彰銀對照顧員工成家也不遺餘力，為提供單身員工結緣機會，7月15日在桃園好時節休閒農場舉辦單身聯誼活動，參與聯誼活動並於3年內辦妥結婚登記的員工，將贈送價值每人5萬元以內洗衣機、電視機及冰箱等「三機」家電為賀禮，希望能牽線促成美滿姻緣。

此外，「臺灣高薪100指數」成分股每年6月進行定期審核，主要篩選條件為「員工平均薪酬」、「淨利」、「每股淨值」及「員工總薪酬」等量化標準。彰銀自2014年以來連10年均獲證交所列入「臺灣高薪100指數」成分股，足見重視員工、優化薪酬的努力受外界肯定。

彰銀表示，員工是企業最重要資產，除提供全方位照顧及福利措施，也推動員工持股信託，由員工自行提撥、行方依員工職等提撥金額至員工持股信託帳戶中，鼓勵員工長期儲蓄規畫未來退休生活，以信託方式達到照顧員工、留住人才並提升企業向心力。

彰銀指出，推動幸福職場為一直以來落實企業社會責任的主軸之一，未來將持續落實員工照護、增進員工福利，並多元化人才培育，優化安全職場環境，穩固和諧勞資關係，實現幸福企業的經營願景。