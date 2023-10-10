苗栗縣竹南鎮山佳里秀明街，10日清晨1點多發生汽、機車火警，消防人員獲報到場救火，所幸無人員傷亡，不過事故也造成2輛汽車、7輛機車遭燒毀，詳細起火原因仍有待調查。
苗栗縣消防局接獲通報，派遣竹南消防分隊前往救援，現場為4層樓、28間套房建築，起火地點為1樓停車空間，火勢將1輛汽車全面燃燒、另1輛汽車則車頭燒毀，並有7輛機車遭燒成廢鐵。
消防人員到場布兩水線將火勢熄滅，並前往建築物逐層搜索，確認無人受困，所幸事故沒有造成人員傷亡。
苗栗縣竹南鎮山佳里秀明街，10日清晨1點多發生汽、機車火警，消防人員獲報到場救火，所幸無人員傷亡，不過事故也造成2輛汽車、7輛機車遭燒毀，詳細起火原因仍有待調查。
苗栗縣消防局接獲通報，派遣竹南消防分隊前往救援，現場為4層樓、28間套房建築，起火地點為1樓停車空間，火勢將1輛汽車全面燃燒、另1輛汽車則車頭燒毀，並有7輛機車遭燒成廢鐵。
消防人員到場布兩水線將火勢熄滅，並前往建築物逐層搜索，確認無人受困，所幸事故沒有造成人員傷亡。
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